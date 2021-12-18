Луганск, , 20:45 — REGNUM В результате обстрела со стороны украинских силовиков села Калиново погиб военнослужащий Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 18 декабря сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

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«В результате нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Украины погиб военнослужащий НМ ЛНР, и один военнослужащий получил ранение», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 18 декабря в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили, что представители ВСУ обстреляли село Калиново.

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