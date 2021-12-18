Лондон, 18 декабря, 2021, 20:41 — ИА Регнум. Сегодня, 18 декабря, в Лидсе на стадионе «Эллан Роуд» «Лидс Юнайтед» в матче восемнадцатого тура Английской Премьер-лиги 2021/22 сыграет с лондонским «Арсеналом». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

ФК «Арсенал»

Стартовые составы команд:

«Лидс Юнайтед»: Мелье, Эйлинг, Кох, Даллас, Драмех, Форшоу, Диас, Робертс, Харрисон, Клих, Гельхардт.

«Арсенал»: Рамздейл, Тирни, Уайт, Габриэл, Томиясу, Парти, Сака, Эдегор, Джака, Мартинелли, Ляказетт.

Бригада арбитров: Андре Марринер | Эдвард Смарт | Скотт Леджер | Джон Брукс | Майкл Оливер.

На данный момент «Арсенал» с 29-ю очками занимает четвертую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии. «Лидс Юнайтед», набрав шестнадцать очков за прошедшие семнадцать туров, идет на шестнадцатом месте.