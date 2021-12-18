Ереван, 18 декабря, 2021, 20:38 — ИА Регнум. Вице-спикера парламента Армении Рубен Рубинян назначен на должность спецпредставителя по нормализации отношений с Турцией. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваган Унанян.

Иван Шилов ИА REGNUM Армения

«Спецпредставителем Армении по процессу диалога между Арменией и Турцией будет заместитель председателя Национального собрания Армении Рубен Рубинян», — написал он в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, между Арменией и Турцией нет дипломатических отношений. С 1993 года Анкара закрыла со своей стороны турецко-армянскую границу в связи с конфликтом в Нагорном Карабахе. Одним из условий нормализации отношений Анкара выдвигает отказ Еревана от политики признания геноцида армян в Турции.