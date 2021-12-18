Минск, 18 декабря, 2021, 20:35 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью телеканалу RT Arabic со ссылкой на Александра Лукашенко заявил, что «мы рассматриваем возможность размещения на территории Белоруссии ядерного вооружения». Такой шаг официального Минска он охарактеризовал как «один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши».

See2me.ru Владимир Макей

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«Мы видим, что численность военнослужащих США и НАТО, находящихся на территории Украины, возрастает», — цитирует белорусское официальное информагентство БелТА выступление Макея.

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Напомним, в начале постсоветского периода официальный Минск декларировал безъядерный и внеблоковый статус. Конституция Белоруссии содержит положение о стремлении к нейтралитету.