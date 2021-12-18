Москва, 18 декабря 2021, 20:31 — REGNUM Кинокомпозитор Алексей Карпов умер на 59 году жизни от последствий коронавирусной инфекции, сообщил 18 декабря член Союза кинематографистов России Виктор Будилов.
Известность Алексею Карпову принесли музыкальные композиции для сериалов «Морские дьяволы», «Черные Бушлаты» и «Бухта Глубокая».
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Как сообщало ИА REGNUM, 28 ноября 2021 года ушел из жизни музыкант, композитор и певец Александр Градский, ему было 72 года.