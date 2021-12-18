Москва, 18 декабря, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Кинокомпозитор Алексей Карпов умер на 59 году жизни от последствий коронавирусной инфекции, сообщил 18 декабря член Союза кинематографистов России Виктор Будилов.

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«Алексей Карпов, композитор проекта «Морские дьяволы» и многих других <…> фильмов, умер сегодня от коронавируса», — написал Будилов в Facebook.

Известность Алексею Карпову принесли музыкальные композиции для сериалов «Морские дьяволы», «Черные Бушлаты» и «Бухта Глубокая».

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