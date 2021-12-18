Луганск, 18 декабря, 2021, 20:27 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли село Калиново. Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщили 18 декабря в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Обстрелу подвергся район села Калиново», — говорится в сообщении.

Отмечается, что украинские силовики вели огонь из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 декабря представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что село Желобок Славяносерсбкого района ЛНР обстреляли из минометов калибра 120 мм украинские силовики.