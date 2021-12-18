Лейпциг, Германия, , 20:16 — REGNUM 18 декабря «Ред Булл Лейпциг» уступил «Арминии» из Билефельда. Матч семнадцатого тура немецкой Бундеслиги 2021/22 проходил в Лейпциге на стадионе «Ред Булл Арена» и завершился уверенной победой гостей со счетом 0:2.

Доменико Тедеско Артур Стабулниекс

Это поражение стало для экс-тренера «Спартака» Доменико Тедеско первым после назначения на пост главного тренера «быков».

Первый мяч в начале второй половины забил немецкий нападающий гостей Джанни-Лука Серра — 0:1. Через восемнадцать минут Масая Окугава удвоил преимущество «Армини» после передачи Флориана Крюгера — 0:2.

Бригада арбитров: Франк Вилленборг | Гвидо Клефе | Анре Арнинк | Саша Тилерт | Даниэль Шлагер.

«Арминия», одержав третью победу в сезоне и набрав шестнадцать очков, осталась на предпоследней семнадцатой строчке. «Ред Булл Лейпциг» с 22-мя очками временно расположился на девятой позиции.