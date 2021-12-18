Кишинёв, , 20:14 — REGNUM Министерство иностранных дел Молдавии назвало недружественной акцией участие посла России Олега Васнецова в инаугурации президента Приднестровья Вадима Красносельского.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Участие главы дипмиссии Российской Федерации в подобных действиях рассматривается Министерством иностранных дел и европейской интеграции как недружественная акция», — заявили в молдавском МИДе.

В ведомстве добавили, что присутствие иностранных дипломатов на мероприятиях, которые «могут быть использованы в пропагандистских целях» не принесут положительного вклада в урегулирование ситуации в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата.

Отметим, ранее правительство Молдавии призвало зарубежные страны отказаться от направления наблюдателей на выборы в Приднестровье, назвав такие действия «вызовом суверенитету и территориальной целостности» республики.