Киев, , 20:14 — REGNUM Ясность в заявления о возможных ограничительных мерах против Российской Федерации должны внести страны Запада. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью американской газете The Washington Post.

Дмитрий Кулеба Mfa.gov.ua

По его словам, по поводу готовности западных стран к решительным «ответным действиям» у властей России могут появиться сомнения.

Кулеба добавил, что в случае эскалации ситуации с Украиной Запад должен утвердить новый пакет ограничительных мер против России.

«Из моих неофициальных бесед (с западными политиками) я знаю, что они обсуждают в качестве крайней меры отключение России от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей), — заявил Кулеба. — Это будет грандиозно».

Как передавало ИА REGNUM, 17 декабря в Совете по международным отношениям помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что новые пакеты военной помощи Украине рассматриваются в Вашингтоне.