Марсель, Франция, 18 декабря, 2021, 20:10 — ИА Регнум. 20-летний французский центральный защитник лондонского «Арсенала» Вильям Салиба, выступающий в текущем сезоне за «Марсель» на правах аренды, рассказал о впечатления от выступления за французский клуб: «Я здесь в аренде, однако уверен, что останусь здесь на много лет. Не хочу возвращаться в «Арсенал», — цитирует Салибу журналист Фабрицио Романо.

ФК «Арсенал»

В текущем сезоне Вильям Салиба принял участие в 22-х матчах за «Марсель» во всех турнирах, в которых получил две желтые карточки. По итогам групповой стадии Лиги Европы УЕФА 2021/22 «Марсель» вышел в плей-офф Лиги конференций УЕФА.

Воспитанник «Сент-Этьена» перешел в «Арсенал» 25 июля 2019 года за 30 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 20-летнего защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 24 миллиона евро.