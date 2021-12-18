Киев, , 20:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении порядка предоставления гражданства жителям России, которые «подвергаются преследованиям по политическим убеждениям». Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Зеленский Иван Шилов © ИА REGNUM

«Подписан закон «О внесении изменений в закон Украины «О гражданстве Украины» относительно упрощенного приобретения гражданства Украины отдельными категориями лиц», — говорится в .

Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах ВСУ, имеют выдающиеся заслуги или представляют государственный интерес, «являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский журналист Остап Дроздов заявил, что жители Крыма, которые положительно относятся к России, должны быть «депортированы через Керченский мост».

По его словам, после воссоединения Крыма с РФ ситуация изменилась «в еще худшую сторону» из-за получения российских паспортов всеми крымчанами. Он признал, что в настоящий момент Украина не способна вернуть полуостров.

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