Киев, 18 декабря, 2021, 20:07 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об упрощении порядка предоставления гражданства жителям России, которые «подвергаются преследованиям по политическим убеждениям». Об этом сообщается на сайте президента Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Зеленский

«Подписан закон «О внесении изменений в закон Украины «О гражданстве Украины» относительно упрощенного приобретения гражданства Украины отдельными категориями лиц», — говорится в .

Упрощенная процедура приобретения гражданства предусмотрена для лиц, которые проходили или проходят службу в рядах ВСУ, имеют выдающиеся заслуги или представляют государственный интерес, «являются гражданами государства-агрессора или государства-оккупанта и подверглись преследованиям за политические убеждения».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинский журналист Остап Дроздов заявил, что жители Крыма, которые положительно относятся к России, должны быть «депортированы через Керченский мост».

По его словам, после воссоединения Крыма с РФ ситуация изменилась «в еще худшую сторону» из-за получения российских паспортов всеми крымчанами. Он признал, что в настоящий момент Украина не способна вернуть полуостров.

Читайте также: Львовский журналист назвал часть жителей Украины «быдло-электоратом»