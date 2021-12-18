Бергамо, Италия, , 20:04 — REGNUM 18 декабря в Бергамо на стадионе «Гевисс Стэдум» «Аталанта» в матче восемнадцатого тура итальянской Серии А 2021/22 крупно проиграла «Роме» со счетом 1:4. Об этом сообщил корреспондент ИА REGNUM.

Футболист сборной России Алексей Миранчук Дарья Драй © ИА REGNUM

Первый мяч в первой же атаке «волков» забил английский форвард Тэмми Абрахам — 0:1. Через 26 минут Николо Дзаньоло удвоил преимущество гостей после передачи Жордана Верету — 0:2. В конце первой половины Брайан Кристиан срезал мяч в свои ворота — 1:2. На экваторе второго тайма экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг забил третий мяч гостей — 1:3. Через десять минут Абрахам оформил дубль и установил окончательный счет — 1:4.

Статистика матча («Аталанта"/ «Рома»)

Удары 17/8

Удары в створ 6/5

Владение 71%/29%

Угловые 10/0

Нарушения 11/15

Составы команд:

«Аталанта»: Муссо, Толои, Паломино, Джимсити (Мурьель, 34'), Фройлер, де Рон, Пеццелла (Мэле, 78'), Хатебур (Дзаппакоста, 78'), Пашалич (Миранчук, 64'), Иличич (Малиновский, 46'), Сапата.

«Рома»: Патрисиу, Ибаньес, Смоллинг, Манчини, Карсдорп, Кристанте, Винья, Верету (Кумбулла, 90'), Мхитарян (Калафиори, 88'), Дзаньоло (Шомуродов, 70'), Абрахам (Бове, 90').

«Рома», одержав десятую победу в сезоне и набрав 31 очко, поднялась на пятую строчку в турнирной таблице итальянского чемпионата. «Аталанта» с 37-ю очками временно осталась на третьем месте.