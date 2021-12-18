Москва, , 19:54 — REGNUM Больные COVID-19 не должны лечиться самостоятельно, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».

Александр Мясников (сс) Dmitry Rozhkov

«COVID-19 вызывает два заболевания, не одно. Это банальное ОРЗ, которое вообще не лечится и COVID-вирусная пневмония с определенным процентом смертности», — отметил он.

Врач добавил, что больные с положительным тестом на COVID-19 и страдающие от ОРЗ, не должны принимать принимать в том числе лекарства, разжижающие кровь, в случаях, когда нет воспаления легких.

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Бездумное применение этих препаратов без назначения врачей приводит к нарушению мозгового кровообращения и к желудочно-кишечным кровоизлияниям, подчеркнул телеведущий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мясников заявил, что ревакцинация от коронавируса — единственный способ остановить распространение нового штамма «Омикрон», пройти её нужно не позднее, чем через шесть месяцев.

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