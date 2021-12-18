Врач Мясников рассказал, чего нельзя делать при COVID-19
Москва, 18 декабря, 2021, 19:54 — ИА Регнум. Больные COVID-19 не должны лечиться самостоятельно, заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1».
Врач добавил, что больные с положительным тестом на COVID-19 и страдающие от ОРЗ, не должны принимать принимать в том числе лекарства, разжижающие кровь, в случаях, когда нет воспаления легких.
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Бездумное применение этих препаратов без назначения врачей приводит к нарушению мозгового кровообращения и к желудочно-кишечным кровоизлияниям, подчеркнул телеведущий.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Мясников заявил, что ревакцинация от коронавируса — единственный способ остановить распространение нового штамма «Омикрон», пройти её нужно не позднее, чем через шесть месяцев.
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