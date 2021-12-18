Екатеринбург, 18 декабря, 2021, 19:50 — ИА Регнум. В Свердловской области от COVID-19 скончались ещё 35 человек. Об этом 18 декабря сообщает среднеуральский оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе от этой болезни умерли уже 9024 человека. Ещё 165 104 смогли излечиться.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии на территории области выявили уже 191 243 носителя коронавируса.