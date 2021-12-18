Екатеринбург, 18 декабря, 2021, 19:45 — ИА Регнум. В Свердловской области 17 декабря обнаружили ещё 626 случаев заражения коронавирусом. Из них 130 в Екатеринбурге, сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе выявили уже 191 243 заразившихся. 539 госпитализированных находятся в тяжёлом состоянии. А в состоянии средней тяжести в больницах пребывают 3025 пациентов.

Выздоровели уже 165 104, добавили в штабе.