Луганск, 18 декабря, 2021, 19:35 — ИА Регнум. Село Желобок Славяносерсбкого района Луганской Народной Республики (ЛНР) обстреляли из минометов калибра 120 мм украинские силовики. Об этом, как передает «Луганский Информационный Центр», сообщило 18 декабря представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«Вооруженные формирования Украины (ВФУ) продолжают нарушать режим прекращения огня, используя тяжелое вооружение… — говорится в сообщении. — Из района населенного пункта Крымское ВФУ подвергли обстрелу населенный пункт Желобок с применением минометов калибра 120 мм, выпустив четыре мины».

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 декабря пресс-служба управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) сообщила, что средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районах трех населенных пунктов в Донбассе использовали украинские силовики.