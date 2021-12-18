Кабул, 18 декабря, 2021, 19:35 — ИА Регнум. В результате взрыва, прогремевшего в столице Афганистана Кабуле, погиб один человек, еще несколько получили ранения. Об этом сообщает радиостанция Salam Watandar.

Andrew Kuznetsov Взрыв

Отмечается, что инцидент произошел на перекрестке Барки в результате детонации магнитной мины, прикрепленной к автомобилю.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 17 декабря, в столице Афганистана за день прогремели два взрыва.

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