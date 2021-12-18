Оренбург, 18 декабря, 2021, 19:33 — ИА Регнум. В Оренбургской области будет создана областная детская филармония. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

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Соответствующий указ уже подписал губернатор Денис Паслер. Филармония разместится в бывшем архиерейском доме после окончания капитальной реставрации этого здания.

Правда, появится филармония не скоро. В 2022 году планируется разработать все документы, а к 1 января 2023-го проект должен быть готов.