Оренбург, 18 декабря, 2021, 19:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области 17 декабря зафиксировали 212 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

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16% новых пациентов являются несовершеннолетними. Всего в регионе выявили уже 105 743 заразившихся.

Выздоровели 90 942 пациента, а скончались от COVID-19 уже 3337 человек.