Курган, 18 декабря, 2021, 19:22 — ИА Регнум. В Курганской области 17 декабря выявили 170 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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86 из них обнаружены в Кургане. Всего в регионе зафиксировали уже 48 619 случаев заражения.

Выздоровели 40 143 пациента, а от COVID-19 скончались 957 граждан.