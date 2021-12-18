Анкара, 18 декабря, 2021, 19:20 — ИА Регнум. Спецназ вооруженных сил (ВС) Турции ликвидировал семь представителей Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии. Об этом в субботу, 18 декабря, сообщило Anadolu Ajansi со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

В сообщении турецкого оборонного ведомства говорится, что боевики, которые якобы пытались организовать диверсию в зоне проведения операции «Источник мира», ликвидированы благодаря успешным действиям спецназа Турции.

«Турецкие военные и далее будут давать должный отпор на действия террористов в регионе», — говорится в сообщении военного ведомства.

Напомним, деятельность РПК запрещена в Турции. Члены данной организации сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.