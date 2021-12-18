В Тюменской области выявили ещё 299 носителей коронавируса
Тюмень, 18 декабря, 2021, 19:13 — ИА Регнум. В Тюменской области 17 декабря зафиксировали 299 носителей коронавируса. Эти данные 18 декабря приводит оперштаб.
Иван Шилов ИА REGNUM
Коронавирус
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»
С начала пандемии в регионе обнаружили уже 86 379 случаев заражения. Излечились 69 662 человек.
Скончались от COVID-19 с начала пандемии 3208 пациентов.