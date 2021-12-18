Тюмень, 18 декабря, 2021, 19:13 — ИА Регнум. В Тюменской области 17 декабря зафиксировали 299 носителей коронавируса. Эти данные 18 декабря приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в регионе обнаружили уже 86 379 случаев заражения. Излечились 69 662 человек.

Скончались от COVID-19 с начала пандемии 3208 пациентов.