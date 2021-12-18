Курск, 18 декабря, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Истребители Су-30СМ во время учения в Курской области отработали тренировки по поиску и уничтожению самолётов условного противника, сообщили 18 декабря в Минобороны РФ.

Alex Beltyukov Су-30СМ

«Лётные экипажи истребителей Су-30СМ совершили учебно-тренировочные полеты в ходе которых отработали тренировки по поиску, обнаружению и уничтожению, а также быстрый уход от захвата самолётов условного противника», — говорится в сообщении.

Как уточнили в оборонном ведомстве, особое внимание во время учений уделялось технике пилотирования с применением наступательных и оборонительных маневров на разных высотах и скоростях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее артиллерию условного противника поразили бомбовым ударом экипажи самолётов Су-34 в рамках учений артиллерии и боевой авиации Центрального военного округа (ЦВО) под Оренбургом.

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