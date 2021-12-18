Стамбул, Турция, 18 декабря, 2021, 19:03 — ИА Регнум. Власти Турции нацелены на доведение товарооборота со странами Африки с $25,3 млрд до $50 млрд в год. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 18 декабря президент страны Реджеп Тайип Эрдоган на открытии III саммита партнерства Турция — Африка в Стамбуле.

Иван Шилов ИА REGNUM Реджеп Эрдоган

«Думаю, что и этот показатель не будет отражать наш потенциал, и мы сможем говорить уже о новой цели в $75 млрд в год, — сказал президент Турции. — Позитивная тенденция налицо».

По его словам, объем товарооборота Турции со странами Африки по итогам первых 11 месяцев текущего года превысил отметку в $30 млрд.

Как передавало ИА REGNUM, 5 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем послании по случаю 87-й годовщины предоставления избирательного права женщинам в стране заявил, что решать проблемы жительниц Турции, включая борьбу с насилием в их отношении, продолжат и впредь власти страны.