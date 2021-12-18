Салехард, 18 декабря, 2021, 18:55 — ИА Регнум. В Ямало-Ненецком АО 17 декабря выявили 115 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

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Всего в регионе зафиксировали уже 60 699 случаев заражения. 338 пациентов госпитализированы. Из них 43 находятся в тяжёлом состоянии.

Вылечились от COVID-19 уже 54 655 граждан, а скончались 925.