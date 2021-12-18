Москва, , 18:52 — REGNUM Вирусолог Павел Волчков рассказал, что штамм коронавируса «Омикрон» наиболее опасен для невакцинированных и не переболевших. Об этом 18 декабря он сообщил URA.RU.

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«Это способ нашей иммунной системы (вакцинация — прим.) получить апдейт к «Омикрону» тоже. А те, кто не переболел, у них могут быть серьезные последствия», — добавил он.

Ранее британские ученые обнаружили ряд симптомов, которые указывают на заражение штаммом «Омикрон»: среди зараженных «Омикроном» часто встречаются насморк, повышенная утомляемость, головная боль, чихание, першение в горле.

Тим Спектор — ведущий научный сотрудник ZOE Covid Study — утверждает, что к Рождеству «Омикрон» будет доминирующим на территории Великобритании.