Пермь, 18 декабря, 2021, 18:51 — ИА Регнум. В Пермском крае 17 декабря обнаружили ещё 642 заразившихся коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего в регионе зафиксировали уже 152 992 случая заражения. В тяжёлом состоянии находятся 252 гражданина.

Скончались от COVID-19 уже 7223 человека. А 132 5576 пациентов вылечились от ковида.