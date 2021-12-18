Вашингтон, 18 декабря 2021, 18:42 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала сообщила, что штамм коронавируса «Омикрон» выявили уже в 89 странах мира.
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Вариант «Омикрон» был обнаружен в 89 странах мира, и штамм распространяется значительно быстрее варианта «Дельта».
Как сообщало ИА REGNUM, на Украине зафиксирован первый случай заражения штаммом «Омикрон». Его подтвердили у пациента, вернувшегося из Объединённых Арабских Эмиратов.