Анси, Франция, 18 декабря, 2021, 18:38 — ИА Регнум. Российский биатлонист Эдуард Латыпов занял второе место в гонке преследования на 12,5 км на этапе Кубка мира во французском Анси.

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Российский спортсмен допустил два промаха, финишировав с отставанием от лидера на 16,1 секунды.

Первое место занял француз Кентен Фийон Майе (30 минут 58,3 секунды). Тройку лучших замкнул норвежец Ветле Шоста Кристиансен (+16,2).

Как сообщало ИА REGNUM, 12 декабря российская мужская сборная по биатлону стала третьей в эстафете 4×7,5 км на этапе Кубка мира, который прошел в Хохфильцене (Австрия).

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