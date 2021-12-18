София, , 18:37 — REGNUM Представители горноспасательной службы румынского курорта Чахлэу (Восточные Карпаты) обнаружили живыми и невредимыми супружескую пару и ее девятимесячного ребенка, попавших в сильную метель на одном туристических маршрутов. Об этом 18 декабря сообщил бухарестский телевизионный канал Digi24.

Согласно официальной информации, ранее супруги, прибывшие на отдых из Бухареста, проигнорировали предупреждение синоптиков и отправились по маршруту, взяв с собой маленького сына.

«В условиях сложных погодных условий туристы заблудились и, случайно обнаружив на одном из дорожных указателей номера телефонов диспетчерской службы, вызвали помощь», — говорится в отчете местных спасателей. Предполагается, что на одном из участков супруги провели более суток.

На данный момент указанные граждане спасены, угрозы жизни ребенку нет.

Напомним, в настоящее время горная часть Румынии оказалась в эпицентре мощнейших снегопадов. Власти призывают местных жителей и гостей регионов воздержаться от одиночных прогулок по труднодоступным участкам в горах.