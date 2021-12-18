Москва, 18 декабря, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Новый штамм коронавируса «Омикрон» могут тяжело перенести те, кто ни разу не болел COVID-19 и не привился. Об этом заявил вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков в разговоре с URA.RU.

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«У нас (в России) уже огромный объем людей, которые и переболели, и вакцинировались, — сказал Волчков. — Для этой группы людей, «Омикрон» будет легкой историей».

Он также добавил, что «серьезные последствия» могут быть у тех людей, которые не переболели.

Как передавало ИА REGNUM, ранее британские ученые заявили, что лица, переболевшие COVID-19, могут в пять раз чаще повторно заражаться штаммом «Омикрон».