Минск, , 18:21 — REGNUM Власти Белоруссии готовы разместить на территории республики ядерное оружие при угрозе со стороны Североатлантического альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Ядерное оружие Иван Шилов © ИА REGNUM

«То, о чем заявил президент (Белоруссии) Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории страны ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», — сказал Макей в интервью телеканалу RT Arabic.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит президенту России Владимиру Путину разместить в республике ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше.

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