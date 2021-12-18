Минск, 18 декабря 2021, 18:21 — REGNUM Власти Белоруссии готовы разместить на территории республики ядерное оружие при угрозе со стороны Североатлантического альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит президенту России Владимиру Путину разместить в республике ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше.
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