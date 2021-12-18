Минск, 18 декабря, 2021, 18:21 — ИА Регнум. Власти Белоруссии готовы разместить на территории республики ядерное оружие при угрозе со стороны Североатлантического альянса. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

«То, о чем заявил президент (Белоруссии) Александр Лукашенко, что мы рассматриваем возможность размещения на территории страны ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», — сказал Макей в интервью телеканалу RT Arabic.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предложит президенту России Владимиру Путину разместить в республике ядерное оружие, если аналогичные системы НАТО окажутся в Польше.

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