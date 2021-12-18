Новосибирск, 18 декабря, 2021, 18:18 — ИА Регнум. В Новосибирске на площади имени Ленина установили контейнеры для раздельного сбора мусора для санитарной уборки города во время проведения праздничных новогодних мероприятий. Об этом сообщила мэрия муниципалитета.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Раздельный сбор мусора

Уточняется, что установлено 13 контейнеров необычной формы в виде колокольчиков. Каждый цвет бака определяет, какое вторсырье туда необходимо выбрасывать: красный — пластик и металл, синий — бумагу, зеленый — стекло, желтый — все перечисленные виды отходов.

«Преимущества контейнеров — их эксплуатационные характеристики и внешний вид. Они технологичны и с более длительным сроком службы. Их форма исключает доступ животных к содержимому контейнера, разнос мусора ветром, а также попадание любого типа осадков внутрь, что положительно сказывается на качестве вторсырья», — прокомментировал директор компании PolyTeam Александр Рубинов.

Они расположены возле входов в метро. Ещё по три бака находятся с обеих сторон от главного городского катка со стороны Оперного театра.