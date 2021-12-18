Москва, , 18:12 — REGNUM Сборная России по хоккею одержала победу над командой Чехии в матче Кубка Первого канала. Встреча, которая прошла 18 декабря на «ЦСКА Арене» в Москве, завершилась со счётом 5:2. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Болельщики сборной России по хоккею Fhr.ru

В составе победителей голевыми действиями отметились Михаил Григоренко (дубль), Арсений Грицюк, Даниил Вовченко и Артём Анисимов. У гостей шайбы забросили Ян Коварж и Милан Гулаш.

Сборной России предстоит провести ещё один матч на турнире — против сборной Финляндии (19 декабря).

Как передавало ИА REGNUM, ранее на турнире сборная России обыграла команду Швеции со счётом 1:0.

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