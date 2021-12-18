Новосибирск, 18 декабря, 2021, 18:10 — ИА Регнум. В Новосибирской области муниципальное унитарное предприятие «Спецавтохозяйство» готово при необходимости принять на себя функции регионального оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Иван Шилов ИА REGNUM Вывоз мусора

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что начата процедура расторжения договора с региональным оператором по вывозу твёрдых бытовых отходов (ТКО) «Экология-Новосибирск».

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«Мы рассматриваем возможность такого решения на уровне субъекта: чтобы муниципальное предприятие «САХ» взяло на себя нагрузку и ответственность по выполнению функций регионального оператора, причём по сбору и вывозу мусора не только на территории города Новосибирска, но и Новосибирской области. К таким решениям, если они будут приняты, мы готовы», — отметил Локоть.

По его словам, городские службы принимают все необходимые меры для того, чтобы обеспечить гарантированный вывоз мусора из дворов.