Кишинёв, , 18:09 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон обвинил действующего молдавского лидера Майю Санду, правящую Партию действия и солидарности (ПДС) и поддерживающие её западные страны в кризисе в республике. Об этом Додон заявил на внеочередном съезде оппозиционной Партии социалистов.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Сегодня Санду, правящая партия и поддерживающие их страны Запада несут всю ответственность за происходящее в Молдавии», — сказал он.

По его словам, «мм больше никто не мешает, им больше не на кого сваливать ответственность за свои провалы и некомпетентность».

Как сообщало ИА REGNUM, новые условия контракта на поставку газа из России в Молдавию предусматривают плавающую цену. В ноябре она $450 за 1 тысячу кубометров. Когда на декабрь была установлена цена в размере $307,99 за 1 тысячу кубометров, в Национальном агентстве по регулированию в энергетике (НАРЭ) предложили снизить тариф для жителей с 11,08 до 8,81 леев (с 46 до 36 руб.) за кубометр. В правительстве от этого отказались.

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