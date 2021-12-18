Кемерово, 18 декабря, 2021, 18:04 — ИА Регнум. В Кемеровской области на фоне снижения заболеваемости COVID-19 снизилось и количество обращений пациентов в «красные зоны» поликлиник. Это даёт возможность амбулаторно-поликлинической сети вернуться к прежнему режиму работы, сообщили в минздраве региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Коронавирус

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«У детских поликлиник региона устанавливается выходной день в воскресенье. По субботам их работа будет осуществляться в соответствии с обычным графиком» — уточнила заместитель министра здравоохранения Кузбасса Оксана Абросова.

Отмечается, что изменения коснутся и взрослых поликлиник. Так, в небольших городах и посёлках, где количество обращений в минувшее воскресенье не превышало двух-трёх человек в день, пациентов с признаками ОРВИ будут принимать в приёмных отделениях. В крупных городах приём будут вести «красные зоны» дежурных поликлиник.

Однако, в случае изменения эпидситуации поликлиники вернутся к работе без выходных дней.