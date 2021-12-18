Луганск, , 17:59 — REGNUM Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для препятствования работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районах трех населенных пунктов в Донбассе использовали украинские силовики. Об этом, как передает Луганский Информационный Центр, сообщила пресс-служба управления Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

ВСУ U.S. Army Europe

«Мобильные группы 20-го батальона РЭБ с помощью станций «Буковель-АД» осуществляли подавление сигналов каналов управления БЛА миссии ОБСЕ (в районах населённых пунктов Белая Гора, Выскрива и Муратово) в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещённой в указанных районах военной техники», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве добавили, что данные факты подтверждаются отчетом СММ ОБСЕ от 17 декабря.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что ВСУ 18 декабря вновь нарушили Минские договорённости, начав обстрел территорий Донбасса.