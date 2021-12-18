Кемерово, , 17:55 — REGNUM В Кемеровской области за неделю с 6 по 12 декабря зарегистрировано 2493 случаев заражения коронавирусом. Уровень заболеваемости СОVID-19 на 3,4% ниже, чем на прошлой неделе. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«В Кузбассе продолжается прививочная кампания по иммунизации населения против коронавирусной инфекции. Для специфической профилактики коронавирусной инфекции применяются четыре вакцины: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» «КовиВак» и «Спутник Лайт», — уточняют в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области выявлено 80 853 случая заражения коронавирусом, 72 680 человек выздоровели, 1651 пациент скончался.

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