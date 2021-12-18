Исламабад, 18 декабря, 2021, 17:50 — ИА Регнум. В Пакистане в результате взрыва в одном из зданий в городе Карачи погибли 16 человек, сообщает 18 декабря агентство Pajhwok.

ГУ МЧС РФ по Чеченской республике Взрыв

Отмечается, что взрыв произошел в здании частного банка. Все пострадавшие госпитализированы. В настоящее время поисково-спасательные работы продолжаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале ноября один военнослужащий армии Пакистана погиб в результате нападения неизвестных боевиков на блокпост в районе Хайбер на северо-западе страны.

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