Кемерово, 18 декабря, 2021, 17:47 — ИА Регнум. В Кемеровской области за неделю с 6 по 12 декабря зарегистрировано 29,7 тыс. случаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

Ptzgovorit.ru ОРВИ

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Уточняется, что заболеваемость ОРВИ совокупного населения выше эпидемического порога на 47,1%.

Отмечается, что исследован клинический материал от 189 больных ОРВИ. У 37 больных выделен вирус гриппа А (H3N2). В остальных случаях заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.