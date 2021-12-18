Киев, 18 декабря, 2021, 17:45 — ИА Регнум. На Украине за истекшие сутки выявили 7 503 новых подтвержденных случая заражения коронавирусом. Об этом 18 декабря сообщает украинский минздрав.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране составило 3 604 549.

Кроме того, уточняется, что за минувшие 24 часа на Украине от COVID-19 скончались 288 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов составило 92 929.

Напомним, сутками ранее на Украине выявили более 8 тыс. носителей SARS-CoV-2.