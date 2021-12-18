Новосибирск, 18 декабря, 2021, 17:39 — ИА Регнум. В Новосибирской области подписаны документы о создании ассоциации, которая будет осуществлять развитие медицинского туризма в регионе. В неё смогут войти любые медклиники, заинтересованные в данной деятельности, рассказали в новосибирском правительстве.

Александр Горбаруков, ИА REGNUM Туризм

Отмечается, что создание ассоциации станет началом работы по усовершенствованию комплексных предложений медучреждений для иностранных туристов, развитию сайтов клиник, в том числе — на иностранных языках, и сотрудничеству с туристическими компаниями и медицинскими агентами.

По словам министра экономического развития Новосибирской области Льва Решетникова, медучреждения региона оказывают медицинские услуги широкого спектра, и основная задача сегодня — подготовить предложения об оказании услуг в соответствии с мировыми стандартами и сделать пребывание иностранных туристов в новосибирских клиниках максимально комфортным.