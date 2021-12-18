Анкара, 18 декабря, 2021, 17:34 — ИА Регнум. Африканский континент с населением в 1,3 млрд человек должен влиять на решения Совбеза ООН. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, заявил 18 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на открытии III саммита партнерства Турция — Африка в Стамбуле.

Minister-president Rutte Реджеп Эрдоган

«Борьба, которую ведет Анкара под лозунгом «Мир — больше пяти [постоянных членов СБ ООН]», отвечает интересам не только Турции, но и стран Африки, — сказал Эрдоган. — Нам необходимо объединить наши усилия для, чтобы Африка могла быть должным образом представлена в СБ ООН».

Президент Турции добавил, что Турция готова к вкладу в устранение вызовов в сфере безопасности на африканском континенте.

Как передавало ИА REGNUM, 11 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к участникам двухдневного Международного саммита по стратегическим связям в Стамбуле, заявил, что в одну из основных угроз для демократии со временем превратились социальные сети, воспринимавшиеся на первых порах «символами свободы».