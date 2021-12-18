Ереван, , 17:32 — REGNUM Бывший президент Армении Серж Саргсян на 17-м съезде Республиканской партии (РПА) переизбран ее председателем. Съезд транслировали местные порталы.

Серж Саргсян Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам главы счетной комиссии РПА Георгия Габриеляна, 523 делегата проголосовали за переизбрание Саргсяна председателем партии, двое — против.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября суд Армении назначил экс-президенту республики Сержу Саргсяну в качестве меры пресечения на время следствия подписку о невыезде. Бывший президент стал обвиняемым по делу, по которому ранее был свидетелем.

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