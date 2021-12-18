Ереван, 18 декабря, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Бывший президент Армении Серж Саргсян на 17-м съезде Республиканской партии (РПА) переизбран ее председателем. Съезд транслировали местные порталы.

Иван Шилов ИА REGNUM Серж Саргсян

По словам главы счетной комиссии РПА Георгия Габриеляна, 523 делегата проголосовали за переизбрание Саргсяна председателем партии, двое — против.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября суд Армении назначил экс-президенту республики Сержу Саргсяну в качестве меры пресечения на время следствия подписку о невыезде. Бывший президент стал обвиняемым по делу, по которому ранее был свидетелем.

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